Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Cristian Burci, cel care deține ziarul Adevarul, postul Prima TV și agenția de publicitate Graffiti BBDO se pregatește sa vanda tot. Cristian Burci se afla intr-o situație dificila din cauza unui dosar penal care i-a adus popriri atat pe conturile sale cat și pe ale soției și incearca…

- Aflat intr-o situatie dificila din cauza unui dosar penal care i-a adus popriri atat pe conturile sale cat si pe ale sotiei, Cristian Burci incearca sa faca rost de bani prin vanzarea majoritatii afacerilor pe care le detine in zona de media si comunicare, au declarat, pentru Capital, surse din piata…

- EMA: Risc de cancer din cauza unui medicament fabricat in China Impuritatile continute de substanta VALSARTAN, fabricata în laboratoarele din China ar putea provoca îmbolnaviri de cancer în Europa, avertizeaza Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA). VALSARTANUL este…

- Agentia Europeana a Medicamentelor (AEM/EMA) urmeaza sa-si reduca operatiunile din cauza unei scaderi asteptate de 30% a personalului, legata de iesirea Marii Britanii din UE la sfarsitul lui martie 2019, relateaza Reuters.

- Utilizarea unor vase sau borcane care au un strat nonadeziv deteriorat poate crește riscul de apariție a cancerului, potrivit unui raport publicat de Agenția de Protecție a Mediului din Washington.

- Incidentul a avut loc vineri la Barton 1792 Distillery. Structura gazduia 20.000 de butoaie, iar aproximativ 9.000 dintre acestea au fost implicate in prabusire, a spus Milt Spalding, reprezentant al serviciilor de urgenta din Nelson County. Fiecare butoi avea 200 de litri. Cauza prabusirii…

- Nicoleta Dumitrescu Blocarea Sistemului Informatic Unic Integrat al Casei Nationale de Sanatate nu mai este o noutate pentru cei din breasla halatelor albe. Pentru medicii de familie, medicii specialisti, implicit pacienti, disfunctionalitatile platformei de sanatate s-au transformat intr-un adevarat…

- Cifra de afaceri din industrie a crescut in perioada ianuarie-aprilie 2018 in medie cu 14,1% si comenzile noi cu 18,6%, dar in aprilie fata de martie 2018 afacerile au scazut cu 9,2% si comenzile noi cu 6%, arata datele comunicate marti de Institutul National de Statistica - INS. Cifra…