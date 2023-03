Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a declarat luni, ca in continuare asteapta acordul scris al partii ucrainene pentru a putea finaliza masuratorile de pe Canalul Bastroe.Ministrul a menționat totodata ca, din informatiile primite de la oficialii tarii vecine, lucrarile…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna a declarat vineri, la Sfantu Gheorghe, ca presiunile pentru reducerea efectivelor de animale in vederea scaderii emisiilor de metan si amoniac sunt foarte mari la nivelul Uniunii Europene, insa Romania va negocia la Bruxelles, „pana in ultima secunda”, pentru ca masurile…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a afirmat si cu alt prilej ca nici legislatia din Romania, nici cea ucraineana nu permit desfasurarea de lucrari care sa puna in pericol biodiversitatea si eco-sistemele din Delta Dunarii.Tanczos Barna este ferm pe pozitie si acuza Ucraina ca nu…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, anunta, marti, ca toti producatorii si comerciantii de bauturi trebuie sa se inregistreze in baza de date a Sistemului de Garantie-Returnare. Inscrierea, obligatorie, se face pana in 28 februarie, ulterior Garda de Mediu urmand a aplica amenzi celor care nu s-au…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat ca bugetul prevazut pentru panourile fotovoltaice, in 2023, este de trei miliarde lei. Astfel, vor putea fi finanțate de 4 ori mai multe proiecte pentru romanii care vor sa iși instaleze panouri fotovoltaice, fiind vorba de peste 150.000 de proiecte. Conform…

- Se pregatește un NOU program ”Rabla” pentru firmele care vor mașini electrice in flotele auto Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anunțat astazi ca Ministerul Mediului pregatește un program ”Rabla” prin care firmele sa-și poata achiziționa autoturisme electrice pentru flotele auto, relateaza alba24.ro.…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, anunta ca prin intermediul programelor Rabla Clasic si Rabla Plus Romania a reusit sa scoata din circulatie, in anul 2022, 100.000 de autovehicule mai vechi de opt ani. El arata ca, in anii care vor urma, bugetul programului Rabla Clasic va scadea, in beneficiul celui…

- O noua taxa pentru centrala de apartament și carburanți: De cand va intra in vigoare și ce precizari a facut ministrul Mediului O noua taxa pentru centrala de apartament și carburanți: De cand va intra in vigoare și ce precizari a facut ministrul Mediului O taxa de poluare va fi instituita de catre…