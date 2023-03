Stiri pe aceeasi tema

- Este putin probabil ca marile banci europene sa se confrunte cu spirala descrescatoare care a aruncat banca elvetiana Credit Suisse Group AG in bratele rivalei UBS Group AG, estimeaza agentia de evaluare Moody's Investors Service, transmite Bloomberg.

- Bursele europene au incheiat tranzactiile de marti in crestere, odata cu temperarea ingrijorarii investitorilor dupa preluarea de catre UBS a bancii rivale Credit Suisse, care are probleme financiare, transmite CNBC.Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in urcare cu 1,3%, in timp ce majoritatea…

- Agentia de evaluare financiara Moody's Investors Service a plasat First Republic Bank si alte cinci banci regionale americane sub supraveghere pentru o posibila retrogradare, cel mai recent semn de ingrijorare cu privire la situatia financiara a bancilor regionale americane dupa colapsul Silicon Valley…

- Este putin probabil ca bancile europene sa fie constranse sa-si lichideze detinerile de bonduri in pierdere, asa cum s-a intamplat in cazul bancii americane Silicon Valley Bank (SVB), se arata intr-un comentariu al agentiei de evaluare financiara Moody's Investors Service,

- Silicon Valley Bank se prabuseste in cel mai mare faliment bancar din 2008 incoace. Agentia de presa Thomson Reuters a calculat ca bancile americane au pierdut... The post Silicon Valley Bank se prabuseste in cel mai mare faliment bancar din 2008 incoace. Bancile americane și europene au pierdut zeci…

- Potrivit celei mai recente analize a agentiei internationale de rating Moody"s, economia maghiara este puternica si rezistenta, iar Guvernul Ungariei se angajeaza sa reduca datoria publica si deficitul bugetar, scrie intr-un comunicat al Ministerului Finantelor din Ungaria. Ministerul aminteste ca vineri,…

- Inflatia din zona euro a incetinit mai putin decat se anticipa, in timp ce presiunile subiacente ale preturilor au crescut la un nou record, intarind asteptarile conform carora Banca Centrala Europeana va trebui sa impinga costurile indatorarii din ce in ce mai mult, titreaza Bloomberg.Impulsionata…

- Bancile europene se bucura de cele mai ridicate profituri de dinainte de criza financiara globala din 2007, beneficiind de pe urma majorarilor fara precedent de dobanzi, care au dus la cresterea veniturilor din creditare.