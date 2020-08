Stiri pe aceeasi tema

- Salvamarii nu vor mai face resuscitarea persoanelor aflate in stop cardio-respirator prin respiratie gura la gura. Procedura va fi inlocuita cu un balon. Sezonul estival 2020 va fi diferit din multe puncte de vedere pentru turiștii de pe litoralul romanesc. Pe langa regulile anunțate de Ministerul Economiei,…

- De azi se redeschid plajele, dar turiștii trebuie sa-și faca rezervare online sau telefonic și sa-și lase datele de contact. In ceea ce ii privește pe cei care doresc sa mearga cu prosopul la plaja, ei se pot așeza unde doresc, daca sunt in afara zonelor de șezlonguri.

- De astazi se deschid terasele si plajele, se reiau competitiile sportive in aer liber, fara spectatori, dar si programele de pregatire fizica a sportivilor, insa planul de relaxare a restricțiilor vine și cu noi masuri de protecție impotriva noului coronavirus, impuse de autoritați. In cazul teraselor,…

- Liber la plaja incepand cu data de 1 iunie, dar nu oricum. A aparut Ordinul comun emis de Ministerul Mediului, alaturi de Ministerul Sanatații și Ministerul Economiei, care stabilește masurile specifice de prevenire a raspandirii virusului SARS-CoV-2, pentru activitațile de operare a plajelor turistice…

- Noul coronavirus nu traieste in apa din piscine, spun expertii in sanatate publica din Statele Unite. "Nu exista dovezi ca COVID-19 se poate transmite prin utilizarea piscinelor si a cazilor", a transmis Centrul de Control si Prevenire a Bolilor din SUA, citeaza digi24.

- Noul coronavirus nu traieste in apa din piscine, spun expertii in sanatate publica din Statele Unite. „Nu exista dovezi ca COVID-19 se poate transmite prin utilizarea piscinelor si a cazilor”, a transmis Centrul de Control si Prevenire a Bolilor din SUA.

- Ziarul Unirea Te poți infecta cu coronavirus in piscina sau in mare? Ce spun specialiștii despre statul la plaja COVID-19 nu traieste in apa din piscine si, potrivit Centrului de Control si Prevenire a Bolilor din SUA, „Nu exista dovezi ca noul coronavirus se poate transmite prin utilizarea piscinelor…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a afirmat vineri, la Iasi, ca romanii se pot gandi la vacanta in faza actuala a epidemiei de COVID-19, insa relaxarea trebuie sa se faca etapizat, el adaugand ca autoritatile se gandesc, daca actuala etapa va merge bine, la deschiderea teraselor de la 1 iunie si…