Ce soluții există pentru cancerul de prostată descoperit în stadiu avansat Conform cifrelor furnizate de Organizația Mondiala a Sanatații, adenocarcinomul de prostata este al doilea tip de cancer ca frecvența in randul barbaților și ocupa locul 4 in topul cancerelor, dupa cel de plamani, sani și colon. De obicei, problemele urinare și instalarea disfuncției erectile sunt simptomele care aduc pacienții la medic. Cancerul de prostata apare preponderent dupa varsta de 65 de ani. Din fericire, imbolnavirea glandei prostate poate fi diagnosticata la debut și tratata cu succes prin chimioterapie, radioterapie și chirurgie. Progresele din medicina in cazul cancerului de prostata… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

