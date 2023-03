Stiri pe aceeasi tema

- Executivul a aprobat in sedinta de miercuri Ordonanta de Urgenta privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii crescatorilor din sectorul de crestere al bovinelor, in anul 2022, in contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei, cu o valoare estimata…

- In cadrul sedintei de Guvern din aceasta saptamana, a fost aprobata o Ordonanta prin care se aduc modificari si completari Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, Ordonantei de Urgenta nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate si Ordonantei de…

- Reinhard Florey, CFO (Chief Financial Officer) OMV Austria, face astazi o vizita neprogramata la Bucuresti pentru a se intalni cu conducerea OMV Petrom, detinuta de compania de stat austriaca, au declarat pentru Newsweek Romania surse din din industria de profil. Singurul subiect de la intalnirea de…

- Ministrul UDMR al Mediului, Apelor și Padurilor, Barna Tanczos, și sforarul șef din acest minister, adica secretarul general Corvin Nedelcu-”Slinosu”, au „țesut” o ordonanța de urgența pentru inchirierea cu dedicație a peste 200 kmp de plaja de pe litoralul romanesc. Metoda Barna Tanczos: Una spune…

- Deputatul AUR de Neamț, Dumitrina Mitrea, a acuzat administrația publica locala din Piatra-Neamț de birocrație excesiva in acordarea acordului pentru exercițiu comercial. Intr-o conferința de presa susținuta la sediul AUR Neamț, astazi, 13 ianuarie, deputatul Dumitrina Mitrea a subliniat: “Administrația…

- Incepand cu luna februarie, romanii vulnerabili vor primi prima tranșa, de 700 de lei, din cei 1.400 de lei pentru plata facturilor de energie și gaze, potrivit Ordonanței de Urgența (OUG 166/2022), adoptata de Guvern in luna decembrie a anului trecut. Cu doar cateva saptamani inainte ca beneficiarii…

- Mai mult de un sfert din tot caștigul fondurilor private de pensii (Pilonul II) s-a dus in comisioanele administraților privați, care au incasat, de la inființarea sistemului, in 2008, și pana la finalului lui 2021, aproape 3,3 miliarde de lei, sub forma de comision. Aceste cifre au atras atenția Autoritații…