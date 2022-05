Stiri pe aceeasi tema

- Armand Goșu, expert in spațiul ex-sovietic, e de parere ca discursurile lui Vladimir Putin, din ultima vreme arata o schimbare de ton a liderului de la Kremlin, care pare sa fi facut mulți pași inapoi in privința conflictului cu Ucraina. Istoricul a declarat ca Vladimir Putin s-ar pregati de o ieșire…

- Romania celebreaza pe 9 mai Ziua Europei, dedicata unitatii europene. In fiecare an, in aceasta zi, se sarbatoreste pacea si unitatea in Europa. La aceasta data, in 1950, la 5 ani de la incheierea celui de-Al Doilea Razboi Mondial, ministrul francez de Externe, Robert Schuman, propunea plasarea productiei…

- Fostul comandant suprem aliat al NATO pentru Europa susține ca „incompetența uimitoare” a armatei ruse in Ucraina a dus la pierderea unor generali și ofițeri de varf, fara precedent in istoria moderna. „In istoria moderna nu exista nicio situație comparabila in ceea ce privește moartea generalilor.…

- Motivul pentru care Rusia a invadat Ucraina nu este pentru ca Ucraina a vrut sa adere la NATO, ci pentru ca Ucraina nu era in NATO. Nu vezi mulți polonezi, lituaniei sau estonieni care pun la indoiala decizia țarii lor de a adera la NATO. Ma intreb de ce. In ceea ce privește extinderea NATO, care ar…

- Unul dintre cei mai apropiati aliati ai presedintelui rus Vladimir Putin a avertizat, joi, NATO, ca, daca Suedia si Finlanda se alatura aliantei militare conduse de SUA, Rusia va disloca arme nucleare si rachete hipersonice intr-o enclava a sa din Europa, relateaza Reuters.

- LOVITURA pentru Putin: Suedia și Finlanda vor adera la NATO. Cand se va intampla LOVITURA pentru Putin: Suedia și Finlanda vor adera la NATO. Cand se va intampla Jurnaliștii de la The Times publica informații conform carora Finlanda și Suedia se pregatesc de aderarea la NATO. Aceasta mutare ar putea…

- Finlanda si Suedia ar fi binevenite in NATO daca ele ar decide sa adere la organizatie, dar orice astfel de decizie depinde de cele doua tari, a declarat marti secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a anunțat vineri dupa reuniunea extraordinara a liderilor țarilor membre ca Alianța Nord-Atlantica va continua sa ofere sprijin Ucrainei, afirmand ca obiectivele Kremlinului nu se limiteaza la Ucraina. Principalele declarații ale lui Jens Stoltenberg: ne-am…