Stiri pe aceeasi tema

- • Nu se vor mai da teze • Evaluarea Nationala incepe pe 15 iunie, iar Bacalaureatul pe 22 iunie • Masuri speciale de siguranta in scoli Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetarii, a declarat, luni seara, ca Evaluarea Nationala va incepe pe 15 iunie, iar Bacalureatul va incepe pe 22 iunie cu probele…

- Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetarii, a declarat, luni seara, ca Evaluarea Nationala va incepe pe 15 iunie, iar Bacalureatul va incepe pe 22 iunie cu probele scrise și va continua cu probele de competența. Cursurile raman suspendate, insa continua invațarea asistata de tehnologie. Elevii…

- Elevii din clase a VIII-a, XII/XIII și din anii de final de ciclu postliceal sunt singurii care vor reveni la școala in acest an școlar, dar doar pentru pregatirea examenelor. Ministrul Educației a venit cu precizari pentru modul in care se vor desfașura activitațile școlare, dupa ce președintele Klaus…

- Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetarii, a declarat, luni seara, ca Evaluarea Nationala va incepe pe 15 iunie, iar Bacalureatul va incepe pe 22 iunie cu probele scrise și va continua cu probele de competența. Cursurile raman suspendate, insa continua invațarea asistata de tehnologie. Elevii…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a anunțat data la care vor avea loc examenele naționale din acest an, Evaluarea Naționala și Bacalaureatul 2020, in condițiile in care președintele Klaus Iohannis a anunțat ca școlile nu se vor redeschide anul acesta.

- Ministrul Educației, Monica Anisie a anunțat, in urma cu puțin timp, data la care vor avea loc examenele naționale din acest an, Evaluarea Naționala și Bacalaureatul 2020, in condițiile in care președintele Klaus Iohannis a anunțat ca școlile nu se vor redeschide anul acesta. Astfel, Evaluarea Naționala…

- • Evaluarea Nationala si Bacalaureatul ar putea avea loc in luna iulie • Cadrelor didactice li s-a recomandat sa intre in concediu de odihna pana pe 21 aprilie Cursurile se vor relua dupa incetarea starii de urgenta si asigurarea tuturor masurilor pentru ca elevii si cadrele didactice sa fie in siguranta,…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a anunțat ca școlile vor ramane inchise in perioada in care este decretata stare de urgența de catre președintele Klaus Iohannis. „Pana dupa Paște școlile sunt inchise”, a declarat Monica Anisie. Paștele ortodox pica in acest an in data de 19 aprilie. Potrivit structurii…