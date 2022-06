Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, inaintea summit-ului NATO, ca va cere suplimentarea numarului de militari din Romania. De asemenea, presedintele a declarat ca va cere declararea Rusiei ca pericol. „Summit-ul a inceput deja direct in subiect acolo. Atmosfera este deja una buna cu toate ca situația…

- Președintele american Joe Biden a declarat luni ca „e puțin probabil” sa viziteze Ucraina cand va calatori in Europa in acest weekend, pentru reuniunea G7 si summitul NATO, potrivit CNN . Intrebat, intr-o conferința de presa, daca are inca are in plan sa viziteze Ucraina, Joe Biden a spus ca „depinde”,…

- Nu e singura cauza, dar principala cauza a creșterii de prețuri in Romania este razboiul Rusiei in Ucraina, un aspect care nu e suficient de mult explicat opiniei publice, a precizat marți Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței. Potrivit acestuia, cata vreme Europa nu se va decupla energetic…

- Summitul Formatului Bucuresti 9 are loc la Palatul Cotroceni Președintele Poloniei, Andrzej Duda (stânga), și președintele României, Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni, București, martie 2022. Foto: presidency.ro RADIO ROMÂNIA ACTUALITAȚI - La Palatul Cotroceni are loc vineri…

- Invazia rusa in Ucraina, care a ajuns vineri in a 100-a zi, provoaca un cutremur pe piata de energie, ce afecteaza in principal Europa, unde Rusia este cel mai mare exportator de petrol si gaze, la care se adauga pretul ridicat al electricitatii, relateaza agentia EFE. Desi aprovizionarea cu energie…

- OMV Petrom nu mai importa titei din Rusia, ca raspuns la conflictul din Ucraina, dar sursele alternative sunt mai scumpe, din cauza costurilor mai mari de transport, a afirmat Christina Verchere, directorul general al OMV Petrom, intr-un interviu acordat AGERPRES. In acest context, compania evalueaza…

- Cotatia titeiului Brent a crescut cu 2,72 dolari, sau 2,6%, pana la 107,36 dolari pe baril ,pana la ora 16:52 GMT (19:52 ora Romaniei). Contractele futures pentru titeiul West Texas Intermediate (WTI) au castigat 2,39 dolari, sau cu 2,4%, pana la 102,99 dolari. Cresterile au venit la o zi dupa ce ambele…