- Banuit de furt, identificat de politisti In ziua de 29 august a.c., in urma activitatilor desfasurate de politistii din cadrul Postului de politie Florica, au fost identificati principalii banuiti in cazul unui furt ndash; doi barbati in varsta de 30 de ani si 22 de ani, ambii din Prahova, informeaza…

- Un șofer a forțat traversarea unei cai ferate din zona București, rupand bariera intr-o porțiune in care trenurile circula cu 140 de kilometri pe ora. Incidentul a fost inregistrat de o camera video, iar imaginile au fost trimise polițiștilor. Autoritatile prahovene au anunțat vineri ca soferul nesabuit…

- Joi, 17 august, la ora 15.36, polițiștii Postului de Poliție Comunal Vadu Izei au fost sesizați prin apel 112 despre producerea unui accident rutier pe D.J. 186, intre localitațile Vadu Izei și Oncești. Din primele cercetari a reieșit faptul ca evenimentul rutier s-a produs intre un autoturism și un…

- F. T. Pe parcursul celor cinci zile ale minivacantei prilejuite de Praznicul Adormirii Maicii Domnului, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Prahova au fost organizate și desfașurate 26 de acțiuni, agentii rutieri prahoveni controland aproximativ 1500 de autovehicule, context in care…

- Doi salajeni au fost prinși de polițiști in timp ce incercau sa fure sute de kilograme de fier vechi din curtea unei firme. Zilele trecute, polițiștii Biroului Ordine Publica Urban din cadrul Poliției Municipiului Zalau au fost sesizați de agentul de paza de la o societate comerciala din Zalau cu privire…

- Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Bengești-Ciocadia au fost sesizați de o femeie, despre faptul ca fiul sau, Troi Constantin Cristian, de 40 de ani, a plecat in mod voluntar de la domiciliul sau din comuna Bengești-Ciocadia și pana in prezent nu a revenit. Semnalmente: inalțime 1,70 metri, greutate…

- F.T. Polițiștii rutieri prahoveni au derulat șase acțiuni pe drumurile naționale din județ, precum și in Ploiești și Campina, Paulești, Valea Calugareasca și Balțești, pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere și asigurarea unui climat de ordine și siguranța…

- Accidentul s-a produs duminica seara, 4 iunie, in localitatea Ciupelnita, din județul Prahova. Tanarul de 18 ani a murit dupa cateva ore la spital, iar șoferul vinovat a fost reținut pentru 24 de ore, potrivit unui comunicat transmis de IPJ Prahova, citat de site-ul local Observatorulph.Politistii au…