Ce se intimpla daca pui piper in mașina de spalat. Nu multa lume știe asta. Hainele tale nu mai arata ca noi? Ei bine, un ingredient, folosit adesea in bucatarie, le poate reda stralucirea de altadata. Tot ce trebuie sa faci este sa-l adaugi in mașina de spalat! In acest material vei afla ce efecte miraculoase are. Ce se intimpla daca pui piper in mașina de spalat Piperul negru in mașina de