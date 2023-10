Stiri pe aceeasi tema

- Bolile reumatice afecteaza persoane de toate varstele și chiar și copiii pot fi afectați. In Romania traiesc cel puțin 6.000 de copii cu artrita idiopatica juvenila, cea mai frecventa boala cronica reumatica care se intalnește in copilarie și in adolescența. Semnele unei boli reumatice pot aparea inclusiv…

- Compotul de prune este o alternativa excelenta pentru a ne bucura din plin de numeroasele proprietați ale acestui fruct, pe langa faptul ca acesta poate fi servit ca desert, delicios și simplu, fara sa adaugam prea multe calorii. Daca se intampla sa ai foarte multe prune acasa și nu știi ce sa faci…

- Unul dintre alimentele care sunt adesea percepute ca fiind sanatoase, dar pot fi destul de toxice, sunt batoanele de granola sau cerealele pentru micul dejun. Acestea pot conține cantitați mari de zahar, grasimi saturate și alte ingrediente nesanatoase, in ciuda faptului ca sunt comercializate ca opțiuni…

- In Romania, puteți fi sancționați cu doua tipuri de amenzi, in funcție de legile pe care le incalcați: amenda contravenționala sau amenda penala. Ce se intampla daca nu platesti o amenda: Riscurile la care te expui si in ce situație poți ajunge la inchisoare Amenzi uriase pentru romanii care locuiesc…

- Cercetarile arata ca aproape un barbat din trei cu varsta peste 15 ani din intreaga lume este infectat cu cel putin un tip de papilomavirus uman genital si unul din cinci, cu unul dintre tipurile cu risc ridicat de a provoca cancer.

Vremea se schimba radical in Romania: Furtunile vor provoca inclusiv tornade in țara noastra Un ciclon a facut prapad in Slovenia, iar acum acesta s-a deplasat catre Romania. In primele zile ale saptamanii o masa de aer cald se va ciocni de o masa de aer rece, ceea ce va provoca fenomene extreme in țara noastra.

- Organismul nostru are o adaptabilitate uimitoare la schimbarile de temperatura, dar caldura excesiva reprezinta multe riscuri. Temperaturile ridicate de afara pot provoca oboseala, insolație sau pot crește riscul de accident vascular cerebral.