In China parintii ai caror copii prezinta „un comportament foarte rau” sau comit infractiuni, vor fi pedepsiți. Așa prevede un proiect de lege care promoveaza educatia familiala. Potrivit Reuters , parintii vor primi mustrari si vor fi obligati sa participe la programe de consiliere in privinta educatiei familiale in cazul in care procurorii descopera comportamente nepotrivite sau infractionale ale copiilor aflati in ingrijirea lor. Proiectul pentru promovarea educatiei familiale, care va fi examinat in sedinta din aceasta saptamana a Comitetului Permanent al Congresului National al Poporului,…