Stiri pe aceeasi tema

- Transportul unei mașini defectate se face de obicei in așa fel incat sa nu prezinte un pericol pentru șoferul vehiculului de remorcare, automobilul care trebuie deplasat sau alți participanți la trafic. Insa exista și situații cand transportul nu ineplinește niciuna dintre aceste nevoi.

- Pavel Durov a iesit la atac in contextul celei mai recente vulnerabilitati WhatsApp, care a permis hackerilor sa acceseze toate datele de pe telefonul unei tinte, trimitand un videoclip. "WhatsApp nu doar ca a esuat sa va protejeze mesajele, dar aceasta aplicatie este folosita in mod constant…

- Pe buzoianca Irina Leca (Alexandru) o cunoastem din urma cu cativa ani, in calitate de co-fondator al companiei romanesti care a produs un smart watch care rivaliza cu produsele lansate de Apple si Samsung. Impresionati de acest succes, americanii de la FitBit au cumparat in 2017 Vector Watch, oferindu-i…

- Nicio persoana din cadrul Ministerului Apelor si Padurilor sau din Romsilva nu stie sa spuna unde ajung cele 20 de milioane de metri cubi de lemn taiat ilegal anual din Romania, a declarat duminica seara pentru Agerpres coordonatorul pentru Paduri si Biodiversitate al Greenpeace Romania, Ciprian Galusca,…

- Mai multi demnitari din circa 20 de state au fost supusi unui atac cibernetic, prin intermediul aplicatiei WhatsApp. Printre cei vizati sunt oficiali guvernamentali și militari de rang inalt din tari aliate cu Statele Unite.

- Un drum din Vad și altul din Manastirea s-au surpat de cateva luni. Autoritațile au oferit primele explicații in privința lor. Problema celor doua drumuri a fost ridicata de consilierul județean Vasile Salatioan, in cadrul ședinței CJ. ”In comuna Vad, limita administrativ-teritoriala cu municipiul Dej,…

- Jean-Claude Juncker nu mai poate fi luat in serios. Președintele Comisiei Europene a ieșit anul trecut și a promis ca primavara anului 2019 va fi ultima data cand intreaga Europa va trebui sa iși modifice ceasurile pentru schimbarea orara bi-anuala. Iata ca cel puțin și in 2020 vom avea ora de vara…

- Raportul privind progresele inregistrate de Romania in 2019 in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare contine greseli si este unul politic, pentru ca nu poate spune nimeni ca statul de drept functioneaza mai bine in Bulgaria decat in Romania, a declarat, miercuri, la Strasbourg, eurodeputata…