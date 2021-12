Ce se întâmplă cu un contract de arendă când intervine decesul uneia dintre părţi. Condițiile în care are loc rezilierea Ai fost martorul unei discutii in familie legata de niste terenuri pe care bunicii tai le-au detinut si care au fost date in arenda unor rude care traiesc undeva intr-o zona rurala din tara si care trimiteau, anual, produse si bani. Ai vrea sa intelegi exact care sunt elemente pe care trebuie sa le conțina contractul de arenda, care ar fi durata acestuia si in ce conditii inceteaza, asta plecand de la definitia conceputului. Ce inseamna "a da in arenda" Arenda consta in cedarea temporara a dreptului de exploatare asupra unor bunuri agricole, construcții, utilaje sau animale.… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Achiziția unui utilaj agricol este o investiție destul de costisitoare, de aceea, orice fermier iși dorește sa poata folosi cat mai mult un astfel de echipament. Durata de viața a utilajelor agricole depinde in mare masura de felul in care sunt exploatate și intreținute; daca vrei sa afli mai multe…

- Întreruperea lanțului de aprovizionare împiedica grav redresarea economica globala. Este o situație ciudata din multe puncte de vedere. Tipurile de produse și servicii afectate de întârzieri și lipsuri – inclusiv o gama larga de bunuri intermediare, de la marfuri la semiconductori…

- Crin Antonescu, fostul președinte al PNL, respinge categoric ideea ca s-ar putea reface Uniunea Social-Liberala (USL), colaborarea dintre PNL și PSD din perioada 2011-2014. Fostul lider PNL face trimitere la perioada guvernarii PDL-PSD din 2008-2009. „E o falsa discuție și fac apel la puțina…

- Social De la 1 octombrie, noi condiții de intrare in Regatul Unit / Romanii nerezidenți au nevoie de un pașaport valabil pe toata durata șederii octombrie 11, 2021 11:36 Ministerul Muncii și Protecției Sociale aduce la cunoștința publicului ca, incepand cu data de 1 octombrie 2021, cetațenii romani…

- Perioada de activitate a targurilor agricole, amplasate in sectoarele Capitalei, a fost prelungita pana in data de 31 octombrie. O dispoziție in acest sens a fost semnata de viceprimarul Olga Ursu.

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a anuntat, joi, 16 septembrie, ca la evenimentele din cadrul institutiilor de cultura vor avea acces in perioada urmatoarea exclusiv detinatorii de certificat digital privind COVID-19, informeaza Agerpres. Bogdan Gheorghiu nu crede ca se vor inchide institutiile…

- Prețul facturilor la energie electrica pentru Palatul Parlamentului in perioada iunie-august 2021 a fost mai mare cu 61 % decat in perioada cuprinsa intre lunile iunie 2020 și mai 2021. Astfel, intr-o informare transmisa Știrilor Pro TV, secretariatul general al Camerei Deputaților precizeaza faptul…

- Romanii sunt ingrijorați dupa anunțul privind scumpirea gazelor, iar unii dintre ei deja au primit facturi majorate. Ce face Klaus Iohannis, dupa ce romanii s-au plans de scumpirile la gaze In acest sens, președintele Klaus Iohannis a decis sa treaca la acțiuni. Șeful statului și premierul Florin Cițu…