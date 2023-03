ASF a anunțat oficial vineri ca a decis sa retraga autorizația de funcționare și sa ceara in instanța falimentul Euroins, conducerea companiei fiind preluata de Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA). Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, spune despre falimentul Euroins, ca „statul trebuie sa aiba mai mult curaj cand controleaza atribuțiile instituțiilor de reglementare”, iar „Consiliul […] The post Ce se intampla cu masina ta daca esti lovit de un sofer asigurat la Euroins, firma ce tocmai a intrat in faliment first appeared on Ziarul National .