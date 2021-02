Stiri pe aceeasi tema

- Starul american Marilyn Manson a fost abandonat de casa de discuri cu care colabora, dupa acuzatiile de abuz facute de actrita Evan Rachel Wood, care i-a fost partenera mai multi ani, scrie news.ro. Wood, actrita, cantareata si activista, a povestit in ultimii ani ca a fost victima violentei…

- In cadrul emisiunii La Maruța, Adelina Pestrițu a fost provocata sa o descrie pe Iulia Albu intr-un singur cuvant. Fosta prezentatoare TV a spus ca Iulia poate fi uneori „rautacioasa”. In plus, inainte de a o descrie, Adelina a imitat o gaina. Adelina Pestrițu, replica dura la acuzațiile Iuliei Albu…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a reacționat la atacul copreședintelui USR PLUS, Dacian Cioloș, spunand ca nu are logica ce se intampla, dar este de parere ca e posibil sa fi intervenit „un interes politic”. Sorin Cimpeanu a fost intrebat, miercuri seara, la B1 Tv, daca este certat cu…

- Consilierii USR PLUS și PNL din Primaria Sectorului 5 au trimis joi comunicate de presa in care afirma ca boicoteaza ședința programata in cursul zilei pentru ca resping validarea propunerii de suplimentare cu 200 de posturi a personalului Primariei. Cristian Tudor Popescu a citit in ședința Consiliului…

- Adrian Popa, managerul Spitalului Județean de Urgența Bacau, și eurodeputatul Dragoș Benea au raspuns acuzațiilor lansate de senatorul liberal Daniel Fenechiu, candidat PNL Bacau, legate de lipsa autorizației de securitate la incendiu. „Spațiile,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.