Ce se întâmplă cu amenzile rutiere de la 1 ianuarie 2023. Decizia guvernului care ar putea să-i afecteze pe șoferi Punctul amenda pentru abaterile rutiere este influențat de salariul minim pe economie. Insa de anul viitor situația ar putea sta altfel. Incepand cu luna ianuarie a anului 2023, salariul minim brut pe țara se va majora la 3.000 de lei, potrivit unui proiect de HG pus in dezbatere publica de Ministerul Muncii. Odata cu majorarea salariului minim, in conformitate cu legislația in vigoare, ar putea crește și punctul-amenda pentru sancțiunile rutiere, scrie botoseneanul.ro. „Un punct-amenda reprezinta valoric 10% din salariul minim brut pe economie, stabilit prin hotarare a Guvernului”,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

