Inotatorul roman David Popovici (17 ani) a castigat, miercuri, medalia de aur in proba de 100 metri liber din cadrul Campionatului Mondial de Natatie, competitie care se desfasoara la Budapesta. Popovici a obtinut la CM si aurul la 200 m liber. Popovici a incheiat finala cu timpul 47.58, la 100 m, iar la 200 m liber a caștigat medalia de aur cu timpul 1:43.21. Romanul s-a impus la limita, in ultimii metri, in fața francezului Maxime Grousset, care a inregistrat timpul de 47,64 de secunde. Jurnaliștii de la L’Equipe au recunoscut supremația lui Popovici. „Maxime Grousset a caștigat medalia de…