Ca in orice economie de piața, salarizarea, mai ales in zona de privat, ar trebui sa fie diferențiata. Indiferent de ce zona de afaceri am discuta, salarizarea ar trebui sa aiba ca și criterii experiența in acel domeniu, pregatirea angajatului și randamentul acestuia lunar și anual. Este și cazul de astazi, al angajaților din lanțurile […] The post Ce salariu au farmacistii de la Catena, Doctor Max sau Help Net, in 2023. De ce exista diferente appeared first on Playtech Știri .