Ce salariu are un funcționar bancar? Mai este un loc de muncă bine plătit și în 2021? Angajații din domeniul bancar pot incasa salarii variate, in funcție de banca la care lucreaza, dar și de postul pe care il ocupa. Ce salariu are un funcționar bancar? Potrivit datelor centralizate de paylab.ro , salariile din domenul bancar din Romania variaza intre 2.446,00 RON (salariu minim )și 7.502,00 RON (cea mai mare medie, salariul maxim real este mai mare). Ce salariu are un funcționar bancar ? Mai este un loc de munca bine platit și in 2021? La aceste salarii se adauga inclusiv bonusurile, insa pentru a afla mai multe va invitam sa consultați lista posturilor și a salariilor de mai… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

