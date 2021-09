Ce salariu are un angajat la Drumuri și Poduri cu tot cu bonusuri și sporuri Angajații de la Drumuri și Poduri se pot lauda cu salarii care depașesc lejer suma de 2.000 de euro. Ce salariu are un angajat la Drumuri și Poduri cu tot cu bonusuri și sporuri? Potrivit informațiilor oferite de cnadr.ro , directorul general adjunct, directorii regionali si consilierii directorilor generalide la Drumuri și Poduri incaseaza pana la 10.919 lei. Totodata, directorii departamentelor economice, tehnice si cei din cadrul directiilor regionale de drumuri si poduri au venituri de 8.500 de lei. Sefii de departamente si cei de sectie iau si ei, lunar, 7.400 de lei. Ce salariu are un angajat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

