- Trenul de rulare al utilajelor grele cu șenile, cum ar fi excavatoarele sau buldoexcavatoarele pe șenile, are in componența mai multe piese, care se afla in mișcare și care trebuie intreținute cu grija, pentru o funcționare optima. Daca trenul de rulare nu este inspectat și intreținut periodic, acest…

- Elaborarea unui curriculum vitae (CV) este un pas important in cautarea oricarui loc de munca. CV-ul este adesea primul contact cu un viitor angajator. Trebuie sa atraga imediat atentia cititorului si sa demonstreze de ce ar trebui sa iti fie acordat un interviu. Angajatorii, in general, nu acorda mai…

- Drumeția pe munte s-ar fi putut incheia tragic pentru o persoana care a dat nas in nas cu un urs pe Drumului Vechi spre Poiana Brașov. Dispeceratului Național Salvamont a fost sesizat duminica seara, de prezența unui urs pe Drumul vechi care leaga orașul Brașov de Poiana Brașov via Pietrele lui Solomon.…

- De cele mai multe ori, ni se intampla sa achizitionam alimente care, pana cand le consumam, ajung sa se strice. Iar motivul principal pentru care se intampla acest lucru este modul in care le depozitam.De aceea, este bine sa stii care sunt alimentele sensibile care se deterioreaza rapid, dar si ce solutii…

- In fiecare an, Craciunul este o sarbatoare așteptata cu nerabdare, iar cadourile fac parte din atmosfera de basm a acestei zile. Atat pentru copii, cat și pentru adulți, darurile sunt aducatoare de bucurie și fericire.

- Daniel Buzdugan este unul dintre cei mai apreciați oameni de radio. S-a nascut prematur, cu o greutate puțin peste un kilogram și a supraviețuit ca prin minune, datorita rugaciunilor mamei sale. In prag de sarbatori, acesta a facut marturisiri emoționante.„Scopul vieții mele este sa aduc o clipa de…

- Retras din viața publica, Gigi Becali, patronul FCSB, a rupt tacerea in urma cu cateva zile pentru a vorbit despre religie. Intr-un interviu acordat pentru lumeacredinței.com, Gigi Becali vorbește despre legatura sa cu Dumnezeu și despre cum iși petrece aceste zile. „La mine, o zi fara biserica și fara…

- Ședința pretorilor convocata astazi a debutat cu un sfat din partea primarului, Ion Ceban. Edilul le-a sugerat colegilor sa fie atenți cum vorbesc, dar și unde iși baga degetele. Reacția vine dupa ce luni, in cadrul ședinței Primariei, Ceban și-a ieșit din fire și a aratat degetul din mijloc, in timp…