Probabil cel mai rezonabil va fi combinarea plantelor perene și anuale. Cele anuale va da o "masa" in primul sezon, in timp ce plantele perene vor capata putere. Puteți, desigur, sa sadiți doar plante anuale, dar acest lucru necesita destul de mult timp, deoarece in fiecare an va trebui sa plantați rasaduri sau sa semanați semințe noi. In primul rind, gardul poate fi acoperit cu vița de vie.