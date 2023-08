Ce să pui în borcanele de castraveţi pentru a rezista mai mult timp. Aşa rămân crocanţi toată iarna Muraturile sunt vedetele iernii și majoritatea le pregatesc inca de pe acum, cand toate legumele se gasesc foarte ușor. Printre cele mai indragite sunt castraveții, dar pe care nu oricine știe sa ii pregateasca. Exista un ingredient secret, care se pune in borcan ca sa reziste mult mai bine. Ce se pune in borcanele de […] The post Ce sa pui in borcanele de castraveti pentru a rezista mai mult timp. Asa raman crocanti toata iarna appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

