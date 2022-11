Stiri pe aceeasi tema

Echipa nationala de fotbal a Romaniei a surclasat reprezentativa Republicii Moldova cu scorul de 5-0 (2-0), duminica seara, pe Stadionul Zimbru din Chisinau, intr-un meci amical.

Curtea Constituționala din Republica Moldova anunța faptul ca va solicita opinii din partea Partidului „ȘOR" cu privire la sesizarea depusa de Guvern privind scoaterea formațiunii in afara legii. La fel, opiniile vor fi solicitate și din partea mai multor instituții publice, conform deschide.md.

Romania va cere Uniunii Europene sa ofere mai mult suport pentru R. Moldova, in special in contextul vulnerabilitaților energetice. Declarația a fost facuta de ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu, inaintea reuniunii Consiliului Afacerilor Externe de la Bruxelles, conform deschide.md.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, anunța ca va efectua o vizita in Republica Moldova la mijlocul saptamanii viitoare. Intr-o postare pe contul sau de Twitter, Von der Leyen a declarat ca se lucreaza la un sprijin suplimentar pentru Republica Moldova pentru atenuarea crizei energetice.

Seful Statului Major al Apararii, generalul Daniel Petrescu, a primit, la Chisinau, medalia "Consolidarea Fratiei de Arme", in cadrul vizitei pe care a efectuat-o in Republica Moldova, miercuri si joi, informeaza MApN.

In eventualitatea in care Gazprom sisteaza total livrarile de gaze naturale pentru Republica Moldova, regiunea transnistreana va trebui sa plateasca in avans pentru gazul procurat.

Liz Truss, care preia marti portofoliul de premier al Marii Britanii, intentioneaza sa inghete facturile la energie timp de 18 luni si va permite ca firmele care furnizeaza gaze si electricitate sa poata obtine imprumuturi de la Guvern pentru subventionarea acestor facturi, relateaza BBC, citat de…

Rezolvarea situației transnistrene depinde de Ucraina. Aceasta declarație ii aparține fostului ministru al Apararii in Republica Moldova, Anatol Șalaru. In cadrul unui interviu acordat pentru NewsWeekLive, Șalaru a propus o colaborare mai eficienta intre Chișinau și Kiev.