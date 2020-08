Stiri pe aceeasi tema

- Renate Blauel, fosta sotie a lui Elton John, a deschis un nou proces impotriva artistului, in care ii cere despagubiri de 3 milioane de lire sterline pe motiv ca a dezvaluit recent detalii intime din casnicia lor. Blauel a marturisit cu aceasta ocazie ca a incercat sa se sinucida in timp ce cuplul se…

- Fosta soție a lui Sir Elton John, Renate Blauel, a incercat sa se sinucida in timpul lunii de miere a cuplului, in 1984. Informația apare in documentele depuse in instanța, dupa ce Blauel a cerut daune morale in valoare de trei milioane de lire din partea artistului, relateaza BBC, citat de Mediafax,…

- Renate Blauel, fosta sotie a lui Elton John, a incercat sa se sinucida in timp ce cuplul se afla in luna de miere, la Saint-Tropez, in 1984, potrivit unor documente depuse in procesul in care ea ii cere despagubiri de 3 milioane de lire sterline.Blauel a marturisit ca a luat o supradoza de…

