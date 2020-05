Stiri pe aceeasi tema

- Starea ei medicala este grava, avand lipsa bucati mici de creier, bazin fracturat, nas desfigurat si alte contuzii.. Ea fost luata de la locuinta ei din Aroneanu, iar membrii familiei spun a aceasta ar fi cazut pe scari duminica seara. De altfel, tot astazi politisti de la Serviciul de Investigatii…

- Zece persoane din județul Iași au murit dupa ce au baut alcool sanitar contrafacut. Noua dintre acestea au fost gasite decedate, iar una a murit la spital. Citește și: Zece oameni au murit dupa ce au baut spirt contrafacut. Ce spune avocatul firmei care a comercializat alcoolul Trebuie…

- Trebuie spus ca, in alcoolul sanitar exista o cantitatea destul de mare de alcool etilic, alcool tolerat de corpul uman. In acest caz, in loc de alcool etilic s-a folosit alcool metilic, o substanța otravitoare care produce moartea la scurt timp dupa consum, anunța BZI . Deși alcoolul metilic nu…

- Un profesor de geografie care preda pe Valea Bargaului a alergat 100 de km in jurul locuinței, pentru a sprijini crearea unei platforme de suport emoțional pentru persoanele care sufera de autism. Acesta trebuia sa ia parte la un ultramaraton la Marea Neagra, insa starea de urgența a schimbat planurile……

- Starea premierului britanic Boris Johnson nu s-a modificat, au indicat marti doua surse apropiate sefului guvernului, internat luni in spital si transferat in cursul dupa-amiezii la terapie intensiva in urma agravarii simptomelor de COVID-19, transmite Reuters. Boris Johnson, care a continuat…

- Starea de sanatate a Sorinei Pintea se inratațește. Potrivit unor surse, Pintea ar urma sa fie scoasa din spatele gratiilor și transportata din nou la spital, scrie Antena3 Este a doua oara in aceasta...

- Un bebelus de sase luni a murit sufocat in somn, din greseala, de mama sa, tragedia petrecandu-se la un hotel din Iasi, unde femeia era cazata impreuna cu sotul ei. Surse din randul anchetatorilor sustin ca barbatul ar fi deputatul Angel Agache, deputat in Republica Moldova. Femeia…

- Nepoata lui Constantin Cojocaru, zis si Passaris de Romania, a fost ridicata de ofiterii Serviciului de Investigatii Criminale din Iasi. La domiciliul tinerei de 23 de ani a fost gasita o parte din averea furata de "Passaris de Romania", ceea ce o plaseaza pe tanara in "rolul de complice".