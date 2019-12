Stiri pe aceeasi tema

- Fostul șef al PSD, Liviu Dragnea, a avut parte de o noua umilința in instanța. Gardienii au decis sa recurga la acest gest in privința acestuia. Nu este singura decizie luata astazi. Și jurnaliștii au fost scoși din sala de judecata.Fostul presedinte al PSD, Liviu Dragnea. a fost adus, marti dimineata,…

- Fostul presedinte al Boliviei, Evo Morales, poate sa se intoarca in tara din exilul sau in Mexic, dar va trebui "sa raspunda in fata justitiei" pentru neregulile de la alegerile prezidentiale din 20 octombrie si pentru "acuzatiile de coruptie", a afirmat vineri presedinta interimara boliviana Jeanine…

- Unitatile de politie din orasele boliviene Sucre (sud-est), Santa Cruz (est) si Cochabamba (centru) s-au rasculat vineri, refuzand sa ii asculte pe comandantii lor care le ordonau sa reprime manifestatiile opozitiei protestand de trei saptamani fata de realegerea presedintelui Evo Morales, relateaza…

- Patricia Arce, primarul din Vinto și membra a partidului aflat la putere, a fost predata poliției dupa cateva ore.Evenimentul a avut loc miercuri dupa-amiaza la Vinto, in centrul Boliviei, care a fost zguduit de incidente dupa realegerea contestata, pe 20 octombrie, a președintelui indigen…

- Patricia Arce, primarul orașului Vinto, din Bolivia, a fost prinsa ieri de protestatari, vopsita din cap pana in picioare și tunsa cu forța. Atacul a avut loc ieri, dupa ce protestatarii au blocat un pod din Vinto, un mic oraș din provincia Cochabamba, din centrul Boliviei. Aceștia sunt nemulțumiți…

