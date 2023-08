Stiri pe aceeasi tema

- Lorela, tanara mama care s-a aruncat impreuna cu cei doi copii de la etajul unui motel din Botoșani, are 23 de ani. Se pare ca femeia intrase intr-o depresie, dupa certuri cu sotul ei. Mai multe fotografii o infațișeaza pe tanara alaturi de cei doi fii ai sai in ipostaze familiale, inclusiv alaturi…

- Doi copii, de doi și trei ani, au fost aruncați de mama lor de la etajul I al unui hotel din Botoșani. Copilul de doi ani a murit in urma impactului, iar fratele sau a ajuns in stare grava la spital.

- Tot mai multe state fac acum primii pași pentru a gasi soluții astfel incat sa reduca timpul pe care copiii și adolescenții il petrec pe marile platforme de socializare precum Facebook, Instagram și TikTok, relateaza Politico.

- Semafoarele instalate miercuri de catre Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași pentru restricționarea traficului pe podul de la Zvoriștea, de pe DN 29A, nu mai funcționau joi dimineața, la nici 24 de ore de la montare. Persoane inca neidentificate au sustras bateria unuia dintre semafoare…

- Locuitorii din Noua sunt nemuțumiți de faptul ca Primaria nu ia masuri pentru alungarea mistreților care vin zilnic in mijlocul cartierului și pot pune in pericol oamenii. „Ora 3.45, pe Visinului 2, se plimba mistreții ca in padure. Unde dracu traim? Nu se sesizeaza Primaria sa faca ceva? Saptamana…

- Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni a deschis joi, 6 iulie 2023, Programul de Tabere ARC, ediția 2023, Dimitrie Onciul, la Centrul de agrement Tabara Sulina. Copiii din diaspora vor avea parte de o vara de neuitat. Grupurile de copii din Ucraina, Republica Moldova, Italia, Olanda și Canada,…

- ”La finalul saptamanii trecute, echipa Directoratului publica o avertizare pe social media despre o tentativa de frauda propagata prin postari sponsorizate pe Facebook, care abuzau de imaginea Banca Transilvania. In ultimele zile, DNSC a identificat «capcane» similare care se folosesc de branding-ul…

- Dana Rogoz a anunțat printr-o postare pe rețelele de socializare ca azi, 24 mai, ea și soțul ei, Radu Dragomir, au implinit 19 ani de relație. Au impreuna doi copii, pe Vlad și pe Lia, care a implinit de curand trei ani. Astazi, Dana Rogoz a distribuit pe Facebook, unde e urmarita de sute de mii de…