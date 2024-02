Stiri pe aceeasi tema

- Mioara Roman a plecat dintre noi vineri, 23 februarie, dupa o lunga lupta cu boala. Vedeta a fost cunoscuta și iubita de o mulțime de oameni, iar numele sau fusese auzit in cele mai importante contexte. Chiar daca era celebra, puțini știu cum arata in tinerețe regretata jurnalista. Era de o frumusețe…

- Vica Blochina, in varsta de 48 de ani, a ajuns iar pe mana medicului estetician. Fosta amanta a lui Victor Pițurca vrea sa arate mai tanara cu orice preț, așa ca și-a facut cateva intervenții estetice la nivelul feței. Cați bani a scos din buzunar fosta balerina? Vica Blochina a apelat iar la intervenții…

- Simona Florescu face marturisiri emoționante. Fosta soție a lui Ion Dichiseanu a fost suparata pe Dumnezeu și chiar pe ea insași. Vedeta vorbește despre o perioada din viața ei in care a simțit ca divinitatea nu ii este alaturi.

- O intalnire dintre mama și fiica a starnit un val de emoție. Macinata de problemele de sanatate cu care se confrunta de cațiva ani, Mioara Roman a ajuns intr-o stare greu de imaginat. Cum a filmat-o Oana, fiica sa, pe fosta sotie a premierului Petre Roman. Noi imagini cu Mioara Roman Mereu cu zambetul…

- Cine a mai vazut o relație atat de frumoasa dupa divorț? Razvan Cuc știe sa o trateze pe fosta soție. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lor și i-au surprins in ipostaze de senzație. Imagini rare.

- Amalia Nastase nu s-a ferit sa recunoasca faptul ca in ultima perioada a luat mai multe kilograme in greutate, insa este hotarata ca in acest an sa scape de ele. Fosta soție a lui Ilie Nastase a vorbit intr-un interviu pentru cancan.ro și despre cele doua fiice ale sale.Amalia Nastase a fost cea de-a…

- Catalin Bordea și Livia, unul dintre cele mai cunoscute cupluri din lumea mondena romaneasca, au ales sa iși spuna „adio” brusc, luand pe toata lumea prin surprindere. Comediantul a vorbit deschis despre traumele suferite in urma divorțului, in cadrul podcastului „Confruntarea” – La Fileu, intr-o discuție…