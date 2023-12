Comisia Europeana vrea sa realizeze cea mai mare reforma din ultimii 20 ani a normelor UE privind bunastarea animalelor in timpul transportului. De asemenea, propune noi norme privind bunastarea cainilor și pisicilor care sunt crescute, ținute și comercializate ca animale de companie, in scopuri economice. Pachetul propus, in data de 7 decembrie, include o revizuire a normelor actuale ale UE privind animalele in timpul transportului, care va imbunatați bunastarea celor 1,6 miliarde de animale transportate in și din UE in fiecare an. Noile norme reflecta cele mai recente probe și informații științifice,…