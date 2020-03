Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis le-a cerut romanilor din strainatate sa nu vina in țara, in perioada sarbatorilor Pascale. “Un cuvant doresc sa spun și despre romanii din afara granițelor, despre romanii din diaspora....

- Seful statului a avut azi o videoconferinta cu premierul Ludovic Orban, ministrul de Interne Marcel Vela, prefectii si sefii institutiilor publice deconcentrate pe tema gestionarii pandemiei. In cadrul videoconferintei, Iohannis a facut apel la romanii din diaspora sa nu se intoarca in tara cu ocazia…

- Klaus Iohannis le cere romanilor din afara granitelor sa nu se intoarca in tara de Pasti. Solicitarea a fost formulata intr-o videoconferinta cu autoritatile din teritoriu."Un cuvant doresc sa spun și despre romanii din afara granițelor, despre romanii din diaspora. Se apropie sarbatorile…

- Zeci de masini sunt blocate la intrarea in tara dupa ce un grup de 25 de romani a refuzat sa ramana la un centru de carantina din judetul Arad. Reprezentantii vamali declara ca foarte multi romani care se intorc din Italia considera masurile emise de autoritati prea drastice, in special pentru cei din…

- Zeci de masini sunt blocate la intrarea in tara dupa ce un grup de 25 de romani a refuzat sa ramana la un centru de carantina din judetul Arad. Reprezentantii vamali declara ca foarte multi romani care se intorc din Italia. Directia de Sanatate Publica a solicitat interventia fortelor de ordine.

- Un barbat din Prahova a fost amendat de Direcția de Sanatate Publica (DSP) Prahova cu 10.000 lei pentru ca a plecat de acasa deși se afla in izolare, suspectat de coronavirus. Autoritațile au fost sesizate de catre vecini. Barbatul plecase pana la primarie, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit…

- Romanii care se intorc din zonele de risc din Italia și trec frontiera terestra fara sa anunțe de unde vin și unde urmeaza sa ajunga ar putea constitui un adevarat pericol daca sunt purtatori ai noului coronavirus. Pe de alta parte, autoritațile intarzie nejustificat demararea unei campanii de informare…

- Romanii care lucreaza in strainatate isi insusesc obiceiurile locuitorilor din tarile in care migreaza si, ajunsi din nou acasa, ies in evidenta prin comportamentul lor. Unii dintre emigranti devin adepti ai alimentatiei tarii „de adoptie“, altii vorbesc „hibrid“ cand ajung acasa. Emigrantii romani…