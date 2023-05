Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana luminata: PROGRAMUL slujbelor religioase de la Catedrala Incoronarii din Alba Iulia. Izvorul Tamaduirii, sfințirea apei Credincioșii ortodocși au intrat in Saptamana Luminata. Dupa prima, a doua și a treia zi de Paște, urmatoarea sarbatoare va fi vineri, un praznic inchinat Maicii Domnului.…

- Actualizare: Incendiul a afectat trei anexe gospodarești și acoperișul casei cu etaj, existand posibilitatea propagarii la alte doua locuințe din vecinatate aflate la mica distanța. Au ars acoperișurile construcțiilor pe o suprafața de aproximativ 250 mp. Dar și bunurile din interior, mobilier, aparate…

- Frații Tate au tot fost vizitați in aceste zile de polițiști, dar iata ca astazi, cineva special a venit sa ii vada. Dupa mai multe luni in care nu și-a vazut copilul, Tristan Tate a petrecut cateva momente cu bebelușul. Cei doi au fost filmați de paparazzii Spynews.ro in curtea vilei din București.

- Gradinile sunt o extensie senzaționala a locuințelor noastre. Sunt ca un sanctuar verde terapeutic pe timp de vreme buna, un spațiu de joaca sigur in imediata apropiere a casei pentru copiii noștri și reprezinta o oportunitate excelenta pentru a crea ceva care este doar al nostru. De asemenea, o gradina…

- Un miros suspect, care a aparut din senin in cladirea Casei de Pensii Alba, i-a determinat pe angajați sa iasa afara. O femeie, care a avut probleme de respirație, a fost transportata la spital.

- Curațenia de primavara este un moment special in fiecare casa. Nu e de mirare – la urma urmei, atunci cand zilele devin mai lungi și razele soarelui ajung inauntru, este mai ușor sa gasești motivația și energia pentru a acționa. Este timpul sa cureți fiecare colț și sa reimprospatezi puțin interiorul…

- Tradus din spaniola ca „lemn sfant”, arborele Palo Santo a fost folosit de secole pentru proprietațile sale de curațare energetica. Palo santo a fost folosit de marile civilizatii in cadrul celor mai importante ritualuri, rugaciuni si terapii pentru vindecarea unor afectiuni grave si alungarea spiritelor…

- Feroneria este un termen general care se refera la diferite elemente, atat metalice, cat și ne-metalice, care fac parte din componența sau instalarea ușilor și ferestrelor utilizate in cadrul oricaror tipuri de construcții. Aceastea joaca un rol auxiliar in utilizarea ușilor și ferestrelor, asigurand…