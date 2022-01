Ce plaje sălbatice mai există în România Statiunile de pe litoral de pe coasta Marii Negre sunt refugiul perfect din zilele toride ale verii. Plajele lor cu nisip, briza proaspata de pe litoral si apele albastre sunt un magnet pentru turisti vara. Plaja Vadu La o ora de mers cu masina de Constanta, la capatul unui drum care iti va testa abilitatile de conducere, plaja Vadu este una dintre ultimele plaje curate de pe coasta Romaniei la Marea Neagra. Din fericire, apele sale azurii vor functiona ca un stimulent, precum si perspectiva de a se intinde pe un petic de nisip auriu in timp ce asculta sunetul valurilor si nimic altceva. Campurile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a inceput anul in forța caștigand prima finala din 2022, la Melbourne Summer Set. Tenismena se pregatește sa dea lovitura și in afaceri. Sportiva impreuna cu tatal și fratele sau vor deschide anul acest un mini-hotel de lux in zona cea mai scumpa de pe litorarul romanesc al Marii Negre,…

- Vineri, 31 decembrie, Loteria Romana organizeaza tragerile speciale Loto de Anul Nou. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40 vor avea loc doua trageri: o tragere principala si o tragere suplimentara.Rezultatele Loto 6/49 din 31 decembrie 2021Loto 6 din 49: 37, 27, 43, 4, 38, 39Loto…

- Vineri, 31 decembrie, Loteria Romana organizeaza tragerile speciale Loto de Anul Nou. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40 vor avea loc doua trageri: o tragere principala si o tragere suplimentara. Rezultatele Loto 6/49 din 31 decembrie 2021 Loto 6 din 49:Loto 6 din 49, tragere…

- Este aglomeratie mare astazi intr unul dintre trenurile care duce catre statiunile montane de pe Valea Prahovei. Calatorii care au plecat la prima ora din Bucuresti au putut observa ca toate locurile sunt ocupate. Pe langa faptul ca trenul este aglomerat, calatorii sunt agasati si de colindatorii care…

- Loteria Romana organizeaza vineri Tragerile Speciale Loto de Anul Nou, pentru care a suplimentat fondul de castiguri cu 550.000 de lei, potrivit unui comunicat al institutiei, informeaza G4Media . Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, Loteria Romana organizeaza doua trageri: o tragere…

- Biroul Permanent Judetean al PSD Constanta a decis in sedinta de astazi ca propunerea organizatiei pentru functia de subprefect al judetului Constanta este Marilena Dragnea.Marilena Dragnea este consilier judetean PSD si potrivit ultimei declaratii de avere depuse anul trecut, detine doua imobile, unul…

- Ministerul Antreprenoriatului si Turismului va avea 692 posturi si preia de la vechiul Minister al Economiei patru companii in faliment: Litoral SA, Societatea Carmen Silva 2000, Anca Irina SA si Predeal SA, arata un proiect de Hotarare a Guvernului privind organizarea si functionarea Ministerului…

- MoKevin Luckassen, atacantul olandez care și-a relansat cariera in Liga 1, a povestit intr-un interviu Libertatea cum iși duce traiul in țara noastra. Duce dorul marii, nu resimte viața cu restricții și se bucura de ceea ce are, mai ales ca soarta i-a suras in aceste vremuri incoerenteKevin Luckassen,…