- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a sustinut vineri, 1 iunie a.c., la Consulatul General al Romaniei la Muuml;nchen, o alocutiune in cadrul ceremoniei de decorare a Presedintele Parlamentului Landului Bavaria, Barbara Stamm, scrie Administratia Prezidentiala. "Stimata doamna Presedinte al Parlamentului…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va efectua, in perioada 1 2 iunie a.c., o vizita la Muuml;nchen, Republica Federala Germania, cu prilejul decernarii Premiului ,,Franz Josef Strauss 2018", de catre prestigioasa fundatie germana ,,Hanns Seidel". Ceremonia de acordare a premiului va avea loc sambata,…

- Premierul Viorica Dancila a confirmat ca va onora invitatia presedintelui Klaus Iohannis de a discuta probleme de politica externa, marti, la Palatul Cotroceni.”In urma invitației transmise, astazi, de catre Administratia Prezidențiala, prim-ministrul Romaniei Viorica Dancila a transmis urmatorul…

- Ministrul Afacerilor Externe a incercat sa explice, in Senat, cum anume s-a ajuns la conflictul privind relocarea ambasadei Romaniei in Israel, pana in punctul in care presedintele a cerut imperativ demisia premierului. Nu a fost un Memorandum, ci doar o propunere de analiza, a spus Melescanu, care…