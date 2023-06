Ce persoane sunt mai predispuse la înțepăturile de țânțari: Grupa de sânge joacă un rol semnificativ Ce persoane sunt mai predispuse la ințepaturile de țanțari: Grupa de sange joaca un rol semnificativ Ce persoane sunt mai predispuse la ințepaturile de țanțari: Grupa de sange joaca un rol semnificativ A venit vara și enervantele insecte incep sa ne bazie din nou la urechi. Daca aveți senzația ca sunteți mai des ințepați de țanțari decat alte persoane, exista o explicație. Conform cercetarilor, aproximativ 20% dintre persoane sunt mai predispuse […] Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

- Unele persoane sunt mai atractive pentru țanțari decat altele. In mare parte, resposabile sunt genele moștenite. Potrivit expertilor, 20% dintre oameni sunt extrem de cautați de micile insecte, ceea ce inseamna ca sunt predispuși la mușcaturi.

