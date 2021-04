Stiri pe aceeasi tema

- Cornelia Catanga și Nelu Ploieșteanu au avut același sfarșit. Stelele muzicii lautarești s-au stins dupa ce au fost internați in secția de Terapie Intensiva, dupa ce au contractat noul virus. Asociat cu problemele lor de sanatate preexistente, boala le-a fost fatala. Catanga a murit in data de 26 martie,…

- Inainte de a sfarși pe un pat de spital, din cauza combinației fatale de COVID-19 și alte comorbiditați, Nelu Ploieșteanu se retrasese la Slanic Prahova, unde iși putea rotunji modesta pensie. ”Lautarul sufletelor” susținea un program muzical, seara de seara, intr-un local vestit, ”Cascada”. „Aș muri…

- Cornelia Catanga s-a plans, la utlimele emisiuni televizate la care a participat, ca nu se mai descurca cu banii. Regretata artista hotarase sa spuna tot ce are pe suflet și a marturisit ca o duce foarte greu, de pe o zi pe alta. Iata ce pensie avea Cornelia Catanga și care era situația materiala in…

- Necazurile s-au ținut scai de Cornelia Catanga in ultimii ani. Artista a trecut prin multe greutați, avand numeroase probleme de sanatate si un foc mare la inima, dupa ce banca i-a luat casa. Regina muzicii lautarești a incetat din viața, vineri, 26 martie, din cauza complicațiilor Covid-19. A murit…

- Durere mare in familia Corneliei Catanga. Regina muzicii lautarești s-a stins din viața in aceasta dimineața. Artista a murit cu sufletul strans. In ultimii ani de viața s-a infruntat cu multe necazuri și a trait permanent cu grija zilei de maine. Și-a pierdut casa, iar lipsa de pe scena, determinata…

- Politia rusa a descins vineri la sediul site-ul web de opozitie MBKh Media si al organizatiei "Open Russia", ambele avand legaturi cu Mihail Hodorkovski, oligarh in exil si critic al Kremlinului, au anuntat echipele organizatiilor vizate, informeaza AFP potrivit Agerpres. "Fortele de ordine au intrat…

- In data de 4 martie 2021 se implinesc 44 de ani de cel mai mare seism inregistrat in Romania. Pe 4 martie 1977, un cutremur cu magnitudinea de 7,2 grade pe scara Richter a pus la pamant sau a avariat circa 35.000 de locuințe in doar 56 de secunde, iar peste 700 de intreprinderi au […] Citește 44 de…

- Actorul Florin Piersic, care nu mai are nevoie de nicio prezentare – potrivit banalei exprimari a zilelor noastre, implinește azi 85 de ani. Florin Piersic a anunțat ca anul acesta nu iși va sarbatori pe scena ziua de naștere, care este pe 27 ianuarie, intrucat contextul actual nu este potrivit pentru…