- Jean Paler se confrunta cu o problema des intalnita in randul artiștilor. Actorul are parte de o pensie foarte mica, nedemna de anii de munca pe care ii are in spate. Totuși, chiar și la varsta lui, dar și cu mai multe probleme de sanatate, Jean Paler continua sa susțina examene pentru a mai economisi…

- Jean Paler are 68 de ani și de-a lungul anilor s-a confruntat cu grave probleme de sanatate. Artistul urca in continuare pe scena, susține spectacole chiar pe Litoral. A declarat ca nu se poate intreține din pensia pe care o primește lunar, așa ca mai caștiga bani la diversele evenimente la care e invitat.…

- Zilele trecute, Antonia a fost ceruta in casatorie, dupa orelație de mai mulți ani cu Alex Velea, tatal celor doi baieți ai sai. Invitat la Xtra Night Show, Alex Velea amarturisit ca de foarte mult a incercat sa faca acest pas și sa-i adresezemarea intrebare.„A venit pandemia și n-am putut sa o cer,…

- Proiectul "Romania educata" inseamna oameni educati, din ce in ce mai bine platiti si, implicit, un sprijin pentru o pensie mai buna, a scris, miercuri, pe propria pagina de Facebook, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan. "'Romania educata' este unul dintre cele mai importante…

- In urmatoarele 3-4 decenii, vom fi cu aproape 6 milioane de oameni mai putin fata de acum, iar diferenta dintre cei care muncesc si pensionari va fi una tot mai mare, iar imbatranirea populatiei se va resimti. Cei mai multi romani vor avea intre 64 si 72 de ani, arata datele Guvernului. Urmariti un…

- MasterCard vrea sa aduca in economia digitala un miliard de oameni la nivel global, pana in anul 2025, potrivit Mihaelei Ciupala, Business Development Digital Director, prezenta in cadrul Galei Future Banking 2021 din 10 iunie, eveniment ce a premiat...

- Coada la vaccinare, la cel de-al doilea maraton organizat in Capitala. Doua centre au fost amenajate la Biblioteca Naționala și la Sala Palatului. Cei care au fost prezenți și la primul maraton au venit sa-și faca rapelul, dar sunt și mulți oameni care au venit pentru prima doza. Cele mai multe fluxuri…

- Andrei Dragila, longevivul director al societații Horticultura, aflata in subordinea Primariei Timișoara, acuza ca se fac presiuni asupra sa pentru a demisiona din funcție. Presiunile vin din partea viceprimarului Ruben Lațcau, care nu-l mai vrea pe Dragila in funcție și intenționeaza sa numeasca un…