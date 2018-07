Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 19 ani este cercetat pentru comiterea a cinci infractiuni, dupa ce a accidentat un biciclist de 15 ani pe un drum comunal si s-a ascuns apoi de politisti in locuinta surorii sale.

- Un accident rutier a avut loc in cursul noptii trecute pe DJ 709, Arad-Siria. Dupa ce a lovit o alta masina, soferul a disparut in noapte. Poliștii din Șiria au depistat in comuna un tanar care, dupa ce a cauzat un eveniment rutier, a parasit locul accidentului fara incuviințarea organelor de poliție.…

- La data de 22 iunie a.c., ora 19.15, polițiștii din cadrul Postului de poliție Slobozia Bradului au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier al carui autor a fugit de la fața locului.In urma cercetarilor s-a stabilit ca un minor de 16 ani, din localitate, in timp ce conducea…

- Un tanar de 26 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa si parasirea locului accidentului, dupa ce a lovit cu masina pe care o conducea un minor care traversase strada printr-un loc nepermis si fara sa se asigure.

- Un barbat in varsta de 34 de ani va avea de raspuns in fata legii pentru numeroase infracaiuni, dupa ce a furat un motociclu, l-a condus beat, a provocat un accident si fugit de la fata locului.Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, duminica, in jurul orei 17.45, in timp ce conducea motociclul ...

- La data de 13 mai 2018, in jurul orei 19,30, politistii Sectiei 5 Poliție Rurala Blaj, au intervenit pentru solutionarea unui accident rutier produs pe strada Tudor Vladimirescu din Craciunelu de Jos. Un tanar de 19 ani, din Craciunelu de Jos, a pierdut controlul asupra autoturismului si a intrat in…

- Un accident rutier s-a soldat cu moartea unei femei de numai 34 de ani, in Drobeta Turnu-Severin! Claudia Spineanu a murit intr-un cumplit accident rutier in care celalalt șofer implicat nu avea permis și care a fugit dupa nenorocire.