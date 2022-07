Ce paturi dormitor ar trebui să alegi? Un somn odihnitor nu poate fi realizat decat cu un pat bun in dormitor. Factorul decisiv este un pat care este adaptat nevoilor tale. Este un spațiu in care dormi și te relaxezi dupa o zi grea, un spațiu in care iți petreci aproape cea mai mare parte a vieții. Acolo iți incarci bateriile pentru inca o zi. Prin urmare, dormitorul ar trebui sa fie mobilat dupa gustul tau, pentru ca trebuie sa te simți confortabil in el. Oricare dintre tipurile de paturi dormitor sunt elemente esențiale ale dormitorului. Daca sunt alese in mod ideal, pot deveni decorul dormitorului. Exista multe tipuri de… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Coloanele de dus fac parte din categoria de elemente extrem de populare din perioada contemporana, in ceea ce priveste amenajarea bailor din locuintele proprii. In afara de avantajul evident de a te bucura de jeturi de apa din toate directiile in momentul utilizarii, exista o multime de motive pentru…

- De amenajarea dormitorului depinde intreaga noastra buna dispozitie. Un spatiu incarcat cu mobilier, in culorile nepotrivite ne poate influenta negativ ziua. Hai sa vedem ce variante putem aborda pentru a amenaja un dormitor confortabil si functional intr-un spatiu mic. Ne vom referi in acest articol…

- Datorita gamei de stivuitoare oferite de Vectra, manipularea incarcaturii si furnizarea de servicii legate de munca la altitudini mari sunt acum mai usoare. Fiecare aparat este proiectata pentru un anumit scop, iar clientii pot alege in functie de nevoile lor. Asadar, indiferent de serviciile pe care…

- Lampadarele fac parte din categoria de iluminat ambiental, dar pot avea și funcții de task, in special atunci cand te așezi sa citești o revista in fotoliu sau sa te faci comod cu o carte pe care o indragești. De asemenea, corpurile de iluminat au acum și un rol de accesorii pentru decorarea spațiului…

- Cartea "Fotbal minut cu minut", scrisa de jurnalistul clujean Ovidiu Blag, va aparea in curand pe piața. Inainte de a ajunge in librarii și in magazinele online, Gazeta Sporturilor și Editura Publisol lanseaza cartea la chioșcurile de presa pe data de 25 mai, la prețul de 54,99 lei. Mai mult, editura…

- Dormitorul este una dintre cele mai importante incaperi ale locuinței daca ținem cont de faptul ca aici petrecem o buna parte din timpul unei zile și mai presus de acest lucru, este locul in care ne gasim intotdeauna relaxarea. Din acest motiv, amenajarea dormitorului este adesea o misiune dificila,…

- Lumina este elementul fara de care este greu sa iți imaginezi viața de zi cu zi. De aceea, oamenii au cautat un mod de a compensa lipsa luminii naturale, iar secolul XXI este despre implementarea ideilor inovatoare. Acesta este momentul in care tehnologia LED a preluat piața de iluminat. Aplicații ale…

- Atunci cand ești in graba, prima tentație este sa iei rapid ce ai la indemana. Totuși pentru a nu fi in situația in care piesele nu se potrivesc și te pot face sa arați ciudat, ține cont de cateva sfaturi: Reorganizeaza-ți garderoba Pentru ca s-a schimbat sezonul, muta hainele groase intr-un dulap secundar,…