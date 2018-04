Ce NU vor femeile in pat Despre sex # 1: Femeilor nu le place sa fii prea atent Fraza „Imi dai voie sa?" nu este deloc buna. Ba chiar poate taia pofta de sex a sotiei tale. Un barbat cu experienta stie cum sa faca o femeie sa-i anticipeze miscarile fara a pune vreo intrebare. Uneori chiar si o singura privire, sau o atingere provocatoare sunt de ajuns pentru ca trupul iubitei sa raspunda corespunzator. Despre sex # 2: Femeilor nu le place sexul mecanic Cele mai multe femei nu sunt de acord ca sexul fara pasiune, pe care il considera timp petrecut fara un motiv anume. Nici o femeie nu vrea sa devina… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

