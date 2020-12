Ce nu ai voie să bei, sub nicio formă, când iei pastile. Par lichide inofensive, dar sunt periculoase E foarte important sa ai grija cand iei medicamentele prescrise de medic. Trebuie sa ții cont de cateva detalii care pot duce consumul rețetei tale intr-o zona care sa nu-ți aduca beneficiile dorite. Ce nu ai voie sa bei atunci cand iei medicamente? Ce e interzis sa bei atunci cand iei pastile? Consumul de medicamente […] The post Ce nu ai voie sa bei, sub nicio forma, cand iei pastile. Par lichide inofensive, dar sunt periculoase appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer de 26 de ani a fost sancționat de polițiști pentru ca a efectuat mai multe manevre periculoase in trafic. In urma materialelor acumulate de catre oamenii legii s-a stabilit ca tanarul este originar din satul Mașcauți, raionul Criuleni.

- Eco Burn Prahova, societatea care deține incineratorul de la Brazi, specializata in colectarea, transportul si incinerarea deseurilor medicale, a fost sancționata din nou de Garda de Mediu și risca, iar, suspendarea activitații, ca urmare a neregulilor grave descoperite de comisari cu prilejul verificarilor…

- Un lockdown (plasarea populatiei in carantina) este posibil, pentru ca nu ne putem juca de-a pandemia si situatia se va acutiza cat de curand. Estimarea apartine medicului Adrian Streinu-Cercel, managerul Spitalului de Boli Infectioase Matei Bals, si a fost facuta intr-o interventie la Antena 3. "Suntem…

- Dacia a anunțat ca va comercializa din 22 octombrie o versiune Pick-Up pentru Duster dezvoltata in parteneriat cu Romturingia, una dintre cele mai importante companii din Romania specializate in producția, conversia și amenajarea de caroserii pentru autovehicule. Dacia Duster Pick-Up are la…

- Unele dintre cele mai periculoase alimente de pe planeta sunt considerate delicatese in unele țari. Pregatește-le greșit și poți muri. Incearca aceste alimente pe propriul risc. Cele mai periculoase alimente din lume, delicatese in unele țari Fugu (Pufferfish) Unde: Japonia Cum se mananca: Pufferfish…

- Analiza: Benzina si motorina s-au ieftinit cu 6-9 bani pe litru in august. Consumul a crescut semnificativ, fața de lunile anterioare Pretul carburantilor auto a scazut cu 6-7 bani pe litru in cazul benzinei standard si cu 8-9 bani pe litru pentru motorina standard, in medie, pe parcursul lunii august…

- Hermannstadt s-a impus grație unei erori de arbitraj a lui Andrei Chivulete, care a acordat eronat un penalty pentru sibieni in ultimele minute ale meciului. Discuțiile despre arbitraj au infuriat-o pe Anamaria Prodan, care a rabufnit la adresa lui Valeriu Iftime și Ion Craciunescu, care au criticat…

- Capturile de droguri au crescut in ultimii ani iar consumul in randul persoanelor cu varste de la 15 la 34 de ani ramane ridicat, in special in cazul canabisului și a cocainei, potrivit Raportului european privind drogurile pentru anul 2020. Datele stranse in 2018 și 2019 arata ca produsele care conțin…