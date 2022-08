Ce nu a reusit edilul Toma la Buzau, a reusit un primar PSD din judet – Ionel Dobrita de la Berca - Faleza Berca - un nou obiectiv turistic la poarta de intrare a Geoparcului UNESCO " TINUTUL BUZAULUI " - VIDEO!

Stiri pe aceeasi tema

- Roșia Montana Alive: Festival de teatru, film și muzica, in localitatea patrimoniu UNESCO. PROGRAM Localitatea Roșia Montana va prinde viața timp de doua saptamani, in cadrul unui festival de teatru, film și muzica. De la tururi ghidate prin sit-ul UNESCO și pana la concerte rock, programul este unul…

- Cimitirul Maritim Multietnic International a devenit in zilele noastre un adevarat obiectiv turistic. Aproape fiecare mormant si monument funerar spune o poveste tragica a unor personae care au pierit in apele Dunarii si Marii la Sulina.Multe dintre vieti au fost curmate de epidemiile ingrozitoare ce…

- Edilul general al Capitalei, Nicușor Dan, este intr-o goana permanenta de imagine și continua sa se joace alba-neagra cu banii bucureștenilor, mai ales atunci cand vine vorba de Clubul Sportiv Municipal (CSM) București. Gașca Turnului Babel merge mai departe, dar pe banii bucureștenilor CSM București…

- 24 iunie: Ziua Universala a Iei. Cum a ajuns tradiționala camașa cu altița in patrimoniul UNESCO La 24 iunie, in fiecare an, incepand din 2013, este sarbatorita Ziua Universala a Iei. Din acest an, Ziua Iei este recunoscuta oficial, prin legea 184/2022, promulgata de președintele Klaus Iohannis. Initiativa …

- VIDEO| Cetatea dacica de la Capalna va fi preluata de CJ Alba: Se dorește ca monumentul UNESCO sa devina un pol turistic VIDEO| Cetatea dacica de la Capalna va fi preluata de CJ Alba: Se dorește ca monumentul UNESCO sa devina un pol turistic Cetatea urmeaza sa fie trecuta din proprietatea comunei Sasciori…

- Explicațiile unui ministru strangareț. Cum a reușit Marcel Boloș sa adune un milion de lei din salariul de bugetar Ministrul Proiectelor Europene, Marcel Bolos, spune ca a reusit ca bugetar sa adune un milion de lei in conturi bancare si sa cumpere doua apartamente, din salariu. Acesta a afirmat ca…

- ADMITERE LICEU 2022 in ALBA: GHID inscrieri, LOCURILE pe specializari la licee, ultimele MEDII de intrare Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Alba a publicat Ghidul candidatului la admitere liceu 2022, cu numarul de locuri pe licee și specializari și ultimele medii de intrare de anul trecut. Inscrierile…

- O autospeciala pentru stins incendii a intervenit pe sensul de mers dinspre Alba spre Turda, in apropierea Manastirii Dumbrava, pentru a lichida flacarile ce au cuprins un autoturism aflat in deplasare pe ruta respectiva.„In momentul sosirii pompierilor la fața locului ocupanții erau ieșiți din autoturismul…