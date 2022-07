Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate (CJAS) Iasi a realizat anul trecut 564 de actiuni de control la aproape 1.900 de furnizori de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale si materiale sanitare. In total, CJAS a imputat peste 2,4 milioane de lei furnizorilor de servicii medicale in urma acestor actiuni de control, dupa neregulile descoperite. Printre cele mai multe controale – 163 – au fost realizate la nivelul medicilor de familie care activeaza pe raza judetului Iasi si care au contract cu CJAS Iasi. Echipele de control au descoperit multiple nereguli in urma acestor controale,…