Ce meserii au avut vedetele noastre înainte de celebritate! Vânzătoare, taximetristă, dactilografă ori animatoare *”Bebelușa” Oana și Adelina Pestrițu, foste animatoare in cluburi din Ibiza. Amandoua starletele și-au facut pionieratul profesional ca dansatoare sezoniere in celebre cluburi din capitala de vara a Europei. ”Carierele” lor nu au fost de lunga durata caci au reușit sa prinda in țara slujbe mult mai decente, Oana Ionița devenind coregrafa la propria școala de dans iar Adelina Pestrițu influencerița, vedeta a online-ului. Divele n-au vrut sa vitregeasca atmosfera din Ibiza și, dupa ce și-au schimbat profilul muncii, s-au mai ocupat cațiva ani cu recrutarea tinerelor romance pentru fostele lor posturi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

