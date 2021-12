Stiri pe aceeasi tema

- Varianta Omicron se raspandește tot mai repede in SUA , iar evenimentele de Sarbatori au fost anulate. Mii de angajați au fost trimiși in telemunca, iar vacanțele americanilor sunt incerte. Americanii se confrunta cu un sezon de vacanța plin de anxietate pentru al doilea an consecutiv. Varianta Omicron,…

- Vedetele și-au prezentat brazii de Craciun pe Instagram A ramas cam o saptamana și jumatate pana la Sarbatori, iar vedetele și-au impodobit deja brazii de Craciun. Cum au ales sa ii decoreze anul acesta? In ce culori au ales globurile și ornamentele de sarbatoare? Vedeți in continuare, deoarece vedetele…

- Adrian Nartea, actorul din serialul „Vlad”, și soția lui Alina, se cunosc de 11 ani, sunt casatoriți și au impreuna doua fetițe. Vedeta Pro TV a devenit tata pentru a doua oara, in urma cu aproape 9 luni, cand cea de-a doua fetița a venit pe lume. Adi Nartea a povestit recent, cum s-a schimbat viața…

- Oana Roman face parte din showbiz de ani e zile. E fiica fostului premier Petre Roman, așa ca din copilarie e obișnuita cu aparatele de fotografiat, cu lumina reflectoarelor. Celebritatea i-a adus insa și critici de-a lungul anilor, multe femei o susțin pe Oana Roman, dar la fel de multe o jignesc fie…

- Adela Popescu, in varsta de 35 de ani, este mama a trei baieți și are o casnicie fericita alaturi de Radu Valcan, prezentatorul de la Antena 1. Vedeta și-a surprins fanii de pe contul de socializare cu cateva imagini realizate in urma cu opt ani.Urmaritorii Adelei Popescu au observat ca aceasta nu s-a…

- Duminica, 24 octombrie, Dani Oțil și Gabriela Prisacariu și-au botezat baiețelul, pe Luca Tiago, iar evenimentul a fost organizat in mare secret. Cei doi parinți au publicat primele fotografii de la eveniment, iar soia prezentatorului TV a surprins pe toata lumea cu ținuta ei. Gabriela Oțil a ales o…

- Emoții mari pentru Dani Oțil și soția lui, Gabriela Prisacariu. Cei doi și-au botezat astza baiețelul, pe micuțul Luca Tiago. Evenimentul a fost organizat de aceștia in mare secret, iar alaturi le-au fost cele mai importante persoane din viața. Pe contul de Instagram al Gabrielei, au aparut mai multe…

- Iohannis participa miercuri la Summitul UE-Balcanii de Vest. Intr-o conferința de presa, șeful statului și-a exprimat ingrijorarea fața de situația epidemiologica din țara noastra .Intrebat despre declarația facuta dupa tragedia de la Spitalul din Constanța, conform careia ”statul a eșuat in misiunea…