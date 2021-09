Ce magazine din România vor avea disponibile la precomandă noul Iphone 13 Vești bune pentru fanii de iPhone. Doar ce s-au lansat noile telefoane iar oamenii au devenit deja interesați de achiziți acestora. Ce magazine din Romania vor avea disponibile la precomanda noul Iphone 13? Ce magazine din Romania vor avea disponibile la precomanda noul Iphone 13 eMag este primul magazin care are deja disponibila secțiunea de precomanda pentru Iphone 13, care poate fi accesata AICI. Pana acum, niciun alt magazin nu a postat secțiunea de precomanda, insa cel mai probabil, noul iPhone 13 va putea fi achiziționat și de la Altex, dar și de la Flanco și evident de pe isyle.ro. Totodata,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- realme, producatorul de smartphone-uri cu cea mai rapida ascensiune din piața, anunța oficial lansarea in Romania a modelului GT Master Edition, un telefon de tip mid-range cu specificații puternice, un design special și un preț atragator. Telefonul ofera intr-un pachet atragator multe dotari și funcții…

- Realme anunța oficial lansarea in Romania a modelului GT Master Edition proiectat, conform spuselor companiei, pentru tineri, motiv pentru care designul telefonului a fost realizat de Naoto Fukasawa (designer industrial). Partea din spate a telefonului este gravata pentru a reflecta grila ondulata a…

- Vești proaste pentru cetațenii unei localitați din Romania. Incidența COVID-19 a ajuns la 12 la mie, iar primarul orașului tocmai a anunțat ca vor aparea noi restricții dupa ora 20.00. Despre ce zona este vorba, de fapt, și ce spun autoritațile. Ce oraș din Romania reintra in scenariul roșu de COVID-19…

- Compania VITAFOAM ROMANIA SRL, producator de saltele din Luduș, in urma dezvoltarii companiei dorim sa extindem activitatea de prelucrare/productie la noul punct de lucru din Turda. In acest scop... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Numarul mare de accidente din aceste 8 luni ale anului 2021 au determinat autoritațile sa ia noi masuri. CNAIR a anunțat intenția de a reactiva aparatele radar fixe montate pe autostrazile Romaniei construite dupa 2010. Dar, tot CNAIR vine și spune ca deocamdata este doar o intenție avand in vedere…

- Vivo a ajuns in sfarșit la mai mulți retaileri din Romania in aceasta luna, telefoanele producatorului chinez fiind disponibile din data de 21 iulie la Flanco și, din data de 26 iulie, in magazinele online ale Altex și Media Galaxy. Portofoliul local de produse vivo cuprinde modelele midrange din gama…

- Vești bune pentru Florin Piersic. Marele actor a primit aceasta veste cu mare bucurie. Vești bune pentru Florin Piersic Gabriella Vlad Werner, fosta iubita a lui Florin Piersic se intoarce in țara dupa 35 de ani in care a trait in Israel. Ea a fost a doua mare dragoste a actorului dupa Tatiana Ikel.…

- Comerțul dintre Romania și Mexic a atins in primul trimestru al anului 2021 valoarea de 100,41 milioane USD și a crescut cu 22,31% fața de timestrul I al anului precedent, iar Romania beneficiaza de un excedent comercial de 40,86 milioane USD, Mexicul fiind țara cu care Romania are cel mai mare excedent…