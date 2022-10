Femeile peste 55 de ani din Romania reprezinta un segment neapreciat in privința angajarilor, de ce sa nu recunoaștem. Exista o șansa ca ele sa beneficieze, totuși, de recunoașterea meritata? „Militez ca egalitatea de șanse intre femei și barbați sa nu ramana doar la nivel de vorbe”, spune ministrul Familiei, Gabriela Firea. Ea amintește de proiectul de lege pentru asigurarea pentru femei a 30% din locurile de pe listele de la alegerile locale și din CA ale companiilor de stat. „Femeile sunt puternice, remarcabile și multe dintre ele exceleaza in domeniile in care activeaza. Ideea ca femeile sunt…