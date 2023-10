Stiri pe aceeasi tema

- Dorian Popa a fost testat pozitiv la canabis, in urma unui control al polițiștilor din cadrul Serviciului Rutier – IPJ Ilfov.Imbracat doar intr-un halat de baie, Dorian Popa se afla la volanul unui Lamborghini, in momentul in care a fost tras pe dreapta de polițiști in localitatea Domnești. El…

- Dorian Popa a fost prins drogat in timp ce se afla la volanul bolidului de lux, in Domnești. Cu cateva ore inainte, Dorian Popa a postat pe contul lui personal de Instagram cateva imagini prin care le prezenta tinerilor cat de important este sportul pentru a arata mereu in forma.

- Ieri seara, la ora 21:15 , polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov- Serviciul Rutier, in timp ce se aflau in exercitarea atribuțiilor de serviciu, au oprit in trafic, in localitatea Domnești, un autovehicul, condus de un barbat, iar in urma testarii cu aparatul din dotare…

- Un cetațean turc a fost prins de polițiștii de frontiera la Punctul de Trecere Calafat, județul Dolj, in timp ce conducea camionul fiind sub influența drogurilor, iar in cabina a fost gasit canabis.

- Un barbat de Sibiu s-a ales cu dosar penal, din partea polițiștilor din Alba: A fost prins la volanul mașinii, cu permisul anulat Un barbat de Sibiu s-a ales cu dosar penal, din partea polițiștilor din Alba: A fost prins la volanul mașinii, cu permisul anulat La data de 27 septembrie 2023, in jurul…

- Un alt conducator auto, tanar, prins drogat la volan. In noaptea de 1 spre 2 august, in jurul orei 2:30, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Campulung au oprit un tanar in varsta de 19 ani, din Schitu-Golești, care conducea un autoturism pe strada Alexandru cel Bun din municipiul Campulung. Potrivit…